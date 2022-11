ASCOLI - Quattro piani, un seminterrato, 20 classi, laboratori, biblioteca, aula magna, palestra con un campo da pallacanestro, tetto-giardino. L’Ufficio speciale ricostruzione approva il progetto relativo alla realizzazione della nuova sede dell’Istituto psico-socio-pedagogico Trebbiani. Ma non solo, perché nello stesso decreto è stato concesso l’incremento di oltre un milione di euro (1.004.085) conseguente all’aumento dei prezzi delle materie prime: il contributo totale per i lavori supera così i nove milioni e mezzo di euro (9.504.085). I fondi arrivano grazie al “Programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”.

La sede originaria della scuola, in centro storico, ha subito gravi danni dopo le scosse di terremoto del 2016/2017, risultando inagibile. All’epoca l’edificio ospitava, quale sede distaccata del liceo classico Stabili-Trebbiani, 460 alunni: oggi la nuova struttura sarà disponibile per 500 giovani, aumentando così la capienza originaria della vecchia sede. L’edificio sarà costruito all’interno del campus scolastico nella zona di Pennile di Sotto (via Marche). Curiosità: la palestra sarà coperta da un giardino pensile accessibile. La scelta porterà vantaggi sia a livello di aggregazione per studenti e personale (con un luogo “verde” dove incontrarsi durante le pause) sia per il confort termico dell’ambiente sottostante. I tetti-giardino garantiscono infatti prestazioni di isolamento termico in inverno e di raffrescamento nel periodo estivo, consentendo consistenti risparmi nei costi di riscaldamento e di condizionamento.