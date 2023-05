ASCOLI - L’efficientamento energetico, accompagnato da un futuro risparmio sulle bollette, arriva ora in tre sedi scolastiche, in una palestra e in un’ex scuola, tutte all’interno di immobili comunali, grazie a 1,2 milioni di euro intercettati dall’Arengo attraverso uno specifico bando. E adesso la parola d’ordine è rendere il tutto operativo in tempi stretti negli edifici individuati, ovvero quelli delle scuole in via Sardegna, in via Rossini e a Mozzano, della palestra della scuola media di Monticelli e dell’ex scuola in via dei Cappuccini (che ospita Avis e Uteap). Per spianare la strada agli interventi, l’amministrazione comunale - su input del sindaco Marco Fioravanti in condivisione con l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli - ha incaricato ditte specializzate per la fornitura di tutti i prodotti necessari per procedere con i lavori. Lavori che andranno dal “relamping”, ovvero il totale rinnovo del sistema di illuminazione, alla sostituzione degli impianti di riscaldamento e degli infissi. Un obiettivo in linea anche con l’altro discorso, più complesso, intrapreso dall’Arengo attraverso la presentazione di un progetto di comunità energetica in città, con il coinvolgimento anche di privati.

Per cinque edifici di proprietà comunale, di cui quattro destinati ad attività scolastiche e uno ad uffici e servizi, si entra ora nella fase concreta dell’efficientamento energetico, grazie ai progetti presentati dall’Arengo nell’ambito dell’avviso governativo indirizzato ai Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica. Il che vuol dire porre in essere tutti quegli interventi che andranno a consentire risparmi sulle bollette e anche a rendere più efficienti gli impianti di illuminazione e di riscaldamento, oltre al rinnovo degli infissi per impedire perdite di calore e infiltrazioni d’aria. Tra gli immobili per i quali l’Arengo ha già provveduto ad aggiudicare le forniture per partire con i lavori, c’è quello della palestra scolastica della scuola media di Monticelli, con una superficie di 2mila metri quadrati. In questo caso, il finanziamento è di circa 182mila euro e prevede la sostituzione degli infissi e delle caldaie (con impianti a condensazione) oltre al miglioramento ed efficientamento dell’impianto di illuminazione (con la sostituzione di tutte le lampade con luci a led). Stessa tipologia di interventi anche per tutti gli altri immobili su cui intervenire tra cui la scuola per l’infanzia e primaria di Mozzano, con una superficie di mille metri quadrati e un finanziamento stanziato di circa 203mila euro, la scuola per l’infanzia Collodi in via Rossini a Borgo Solestà, con superficie di mille metri quadrati e un finanziamento di circa 200mila euro, e la scuola media di via Sardegna, in zona Tofare, con superficie di 1.300 metri quadrati e un finanziamento di quasi 213mila euro. Infine, c’è anche l’immobile comunale in via dei Cappuccini, a Borgo Solestà, che ospita sia l’Uteap che l’Avis, con una superficie di 1.100 metri quadrati e un finanziamento sbloccato pari a circa 180mila euro.



Determinante è risultata, per lo sblocco dei finanziamenti, la tempistica relativa alla presentazione delle proposte da parte dell’Arengo. L’inserimento degli interventi per l’ottenimento dei contributi per coprire il 100% delle spese previste è avvenuto in due fasi successive, ma in tempi strettissimi. Complessivamente, l’avviso prevedeva una dotazione di 320 milioni di euro in tutta Italia, ma con la procedura a sportello. Quindi era determinante essere più veloci degli altri per accaparrarsi i fondi disponibili. In questo senso, l’Arengo è riuscito ad intercettare i soldi necessari per tutti e 5 gli immobili proposti.