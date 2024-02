Ascoli, le auto reclamano più spazio: una strage di cartelli stradali. Anche i dissuasori finiscono divelti

ASCOLI Non si sa bene se il motivo di una situazione così diffusa in città sia da attribuire ad una guida veicolare azzardata o soltanto poco attenta e approssimativa. Sta di fatto che in ogni angolo di Ascoli da mesi è possibile scorgere dissuasori e cartelli stradali buttati a terra.

Le segnalazioni

Dovunque ci si trovi, soprattutto in centro storico, non si può fare a meno di imbattersi in pali e paletti sradicati, un tempo posizionati per una funzione civica ben precisa. Oltre a mostrare un popolo di automobilisti incauti, quel che appare dopo simili disavventure con l’auto da parte soprattutto di ignoti è uno scenario degradato e pericoloso, in quanto lasciato privo di quegli ostacoli la cui funzione era stata quella originariamente di regolare il traffico o di evidenziare un divieto. Il problema successivo, infatti è che rimangono per terra per tanto tempo dopo essere stati abbattuti incidentalmente.

Lungo Castellano

Ancora una volta a finire ko è stato il dissuasore che impediva da chi proviene da Lungo Castellano di svoltare in via Torricella, di fronte al cinema Piceno. Già tante altre volte in passato era accaduto un fatto analogo ma da quando è ostruito il ponte di Porta Catara per chi proviene dall’Annunziata a causa del cantiere dovuto al rifacimento del marciapiede, tutti i guidatori si azzardano attualmente a fare una tale manovra vietata per raggiungere la superstrada o porta Maggiore. Il risultato, a causa dello spazio esiguo e della sempre enorme mole di traffico è, appunto, quello di far fuori l’ostacolo, per l’ennesima volta.

Nel cuore della città

Nel cuore di Ascoli rimangono buttati sull’asfalto da giorni altri dissuasori.

La denuncia sui social

In piazza Cecco d’Ascoli è esanime sopra l’aiuola il cartello di divieto di accesso che per anni era stato inutilmente ubicato per evitare che da viale Treviri gli autoveicoli svoltassero a sinistra davanti alla chiesa. Paletti scaraventati e abbandonati anche in piazza Diaz, via Nazario Sauro, in via Dino Angelini. Molte di queste immagini sono state pubblicate sui social da parte del “Coordinamento Antidegrado per Ascoli”, associazione che intende denunciare l’indisciplina di chi conduce le auto in città e sottolineare l’incuria nel lasciare a terra tali ostacoli, evidenziando il pericolo delle buche che si creano nell’asfalto dopo simili incidenti.

«Ennesimo dissuasore divelto e messo da parte: basterebbe una semplice telecamera »sottolinea su una pagina social il “Coordinamento Antidegrado per Ascoli”, dopo aver immortalato in foto quanto appare a Largo Crivelli, in seguito all’ennesimo episodio nella deviazione per il parcheggio Torricella. Si tratta di post che intendono rappresentare anche la necessità di poter individuare questi continui responsabili, oltre alla richiesta di raccogliere quel che rimane a terra e di ricoprire le buche restanti, per evitare che qualcuno a piedi ci finisca presto dentro facendosi del male.