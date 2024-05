ASCOLI Dimmi che titolo di studio hai e ti dirò se puoi lavorare nel Piceno: è questo il messaggio diretto ai giovani che arriva, con annessa risposta, dall’analisi dei dati aggiornati del sistema Excelsior di Unioncamere, riguardo il fabbisogno di lavoratori delle aziende del territorio da qui alla fine di luglio.

Una risposta, seppur parziale perché limitata all’imprenditoria ed escludendo il comparto pubblico, che dà comunque un’indicazione su quelli che sono gli spazi occupazionali, in questa fase, per i ragazzi laureati in base all’indirizzo universitario seguito. Ancora una goccia nel mare, come prevedibile, se raffrontati con le tipologie di offerte di lavoro che, invece, “pescano” risorse umane con diploma superiore o scuola dell’obbligo.

I numeri

Il dato è chiaro: su 7.020 potenziali entrate di lavoratori (secondo le figure ricercate) nelle aziende picene, entro un paio di mesi circa, i posti per i giovani laureati nella provincia di Ascoli sono complessivamente 160. Poi ci sono le 3.160 richieste di impiegati, professioni commerciali e nei servizi per i giovani un diploma superiore o di qualifica professionale e i 1.690 posti disponibili anche per i giovani che appartengono alla fascia della scuola dell’obbligo.

Una mappa dell’offerta di lavoro nel Piceno, dunque, che conferma la necessità di potenziare ulteriormente lo stretto raccordo tra imprese e giovani con una laurea in tasca che possano rendersi utili e sentirsi valorizzati sul territorio. Di 2010 posti di lavoro non è indicato il titolo di studio richiesto.

Lavoro e laureati

Lo scenario che i dati di Unioncamere evidenziano, dunque, riguardo le possibili opportunità occupazioni in provincia di Ascoli da qui a luglio, è quello di una percentuale ancora decisamente bassa di offerta di lavoro – ma in linea con molte altre piccole province italiane - per giovani laureati. Complessivamente, le previsioni del fabbisogno delle aziende si attestano a 7.020 persone e la richiesta di laureati, di età tra i 25 e i 29 anni, è in questa fase di 160 unità. Nello specifico, si cercano 110 giovani con lauree in indirizzi economici in senso ampio, per figure dirigenziali o comunque con elevata specializzazione e in grado di applicare soluzioni innovative. Tra le figure più ricercate quelle di tecnici dei rapporti con i mercati, ma anche tecnici informatici, telematici e della comunicazione e ingegneri. Per altre 50 assunzioni sono richieste, invece, lauree con indirizzo per l’insegnamento e la formazione.

Le altre richieste

La grande fetta della necessità di nuovi lavoratori nelle imprese picene è caratterizzata, invece, su tipologie di figure che richiedono il diploma superiore o di qualificazione professionale, ovvero per impiegati o addetti commerciali e nel settore servizi. Nello specifico, i titolo di studio richiesti per 480 lavoratori sono i diplomi a indirizzo turismo, enogastronomia e ospitalità, 410 persone con diplomi a indirizzo amministrazione, finanza e marketing, 180 con diplomi a indirizzo elettronica ed elettrotecnica e 150 diplomati con indirizzo meccanica, meccatronica ed energia.

Ci sono poi le richieste di 940 diplomati con indirizzo ristorazione, 350 con indirizzo servizi di vendita e 330 con indirizzo sistemi e servizi logistici. Sono infine richiesti 1.690 lavoratori con titoli della scuola dell’obbligo (310 camerieri, 160 addetti ai servizi di pulizia, 100 banconieri di bar, 90 addetti alla pulizia delle camere, 70 addetti alle piccole manutenzioni in aziende, 70 muratori, 60 banconieri di una tavola calda e 50 assistenti bagnanti.