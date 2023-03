ASCOLI - Si entra nella fase più delicata per la riqualificazione di corso Trieste. In linea con il cronoprogramma, si è arrivati all’intervento più critico: quello nel tratto tra l’incrocio con corso Mazzini e piazza Simonetti che, inevitabilmente, da lunedì prossimo comporterà la chiusura totale alle auto. L’Arengo, infatti, come programmato, arrivati a questo punto dei lavori è dovuto ricorrere a un provvedimento che prevede lo stop al transito delle auto sul principale corso cittadino per consentire la ripavimentazione in tutta quell’area che va proprio dall’intersezione con corso Mazzini fino a piazza Simonetti inclusa, con relativo divieto di sosta.

APPROFONDIMENTI L'OPERA TERMINATA Riaperto il ponte sul Potenza, il sindaco Capponi di Treia: «Quattro mesi di disagi per la sicurezza di tutti»





Con obbligo di svolta verso via Pretoriana, risalendo verso via della Rimembranza per tutti coloro che provengono da via Angelini e Porta Romana. Solo per carico e scarico merci e veicoli di emergenza sarà possibile arrivare fino al primo tratto del corso, all’altezza di piazza Arringo, per poi tornare indietro. L’amministrazione comunale, su questo fronte, mentre cerca di far accelerare sui lavori di riqualificazione, chiede di fatto ulteriore pazienza ai cittadini per questa ultima fase del consistente intervento. E preannuncia, a breve, per alleggerire i disagi, la riapertura del transito fa via Ceci verso la parte finale di corso Trieste, fino a piazza Santa Maria intervineas.



Da lunedì, dunque, corso Trieste sarà del tutto inaccessibile in auto e con altri mezzi fino alla conclusione dell’intervento di ripavimentazione in tutta quella zona rimanente tra l’intersezione con corso Mazzini, dove attualmente è consentito transitare per chi proviene da sud, e l’intera area di piazza Simonetti. La viabilità veicolare su corso Trento e Trieste e in Via XX Settembre verrà, quindi, regolamentata come strada a fondo chiuso. Di conseguenza, tutta la circolazione veicolare proveniente da via Angelini dirottata, come detto, su via Pretoriana, ad eccezione dei veicoli per i lavori, di quelli per il servizio di emergenza, delle forze di polizia, dei veicoli utilizzati per il carico e scarico e di quelli diretti in Prefettura. Ovviamente questi mezzi potranno accedere fino all’inizio di piazza Simonetti, per poi tornare obbligatoriamente indietro. Per questo, a parte i due posti riservati alla Prefettura, sarà vietata la sosta su tutta la piazza per l’intera durata dei lavori. Resteranno, invece, fruibili gli spazi di sosta per ciclomotori e moto ubicati nel tratto di corso Trieste tra piazza Simonetti e via XX Settembre. Sul lato ovest di piazza Simonetti dovranno essere rimosse le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie e altri arredi, con specifico preavviso di almeno 72 ore, non appena la ditta esecutrice, in base allo stato di avanzamento dei lavori, avvierà i lavori in quella zona.



Proprio per alleggerire i carichi di traffico su tutte le vie alternative al transito in corso Trieste, l’Arengo sta confrontandosi costantemente con l’impresa esecutrice dei lavori per procedere alla riapertura al traffico sul tratto del corso compreso tra via Ceci e Piazza Santa Maria Intervineas, con circolazione prevista a senso unico di marcia da sud verso nord, fino a poter arrivare a svoltare verso la zona di piazza San Tommaso o sul Lungo Tronto. E, ovviamente, a piazza Santa Maria intervineas si potrà accedere anche provenendo da via Lungo Tronto Bartolomei. Così come potranno accedervi anche i veicoli in uscita da via delle Canterine e da via Vidacilio (parzialmente trasformata da area pedonale a Ztl), con obbligo di arresto e dare precedenza a tutte le provenienze: i veicoli in uscita da via delle Canterine potranno procedere dritto e a destra, mentre quelli provenienti da via Vidacilio dritto e a sinistra.