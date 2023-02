ASCOLI - Una città che pullula di nuovi cantieri anche a cadenza quotidiana. E proprio in queste ultime ore sono partiti sia i lavori per la riqualificazione della fontana di Porta Cartara, nei pressi della chiesa della Madonna del Ponte, che quelli per rinnovare la pista ciclabile in corso Vittorio Emanuele, nell’ambito del progetto di ampliamento della rete ciclopedonale tra Porta Maggiore e Porta Romana.

Nel frattempo, già nei prossimi giorni si aprirà anche il cantiere per la riqualificazione della centralissima via Panichi, che collega piazza Roma con piazza del Popolo. Altri tre interventi che il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli hanno inserito nella pianificazione dei cantieri pubblici.



Ieri mattina, su input del sindaco e dell’assessore Cardinelli, si è dato il via libera ai lavori per riqualificare e migliorare il tratto di pista ciclabile bidirezionale lungo corso Vittorio Emanuele. Si è iniziato con lo smontaggio dei vecchi cordoli per poi procedere gradualmente, con la ridefinizione del percorso ciclabile, che poi andrà a riconnettersi con piazza Arringo da una parte e piazza Immacolata dall’altra. Un intervento che è stato incluso nel primo lotto del progetto più ampio per lo sviluppo della mobilità dolce in città. Per consentire i lavori, per i tratti di volta in volta interessati, verrà disposto il divieto di sosta con restringimento della carreggiata. Sempre in centro storico, già nei prossimi giorni, si aprirà il cantiere su via Panichi, con l’impresa incaricata dalla Ciip spa e da Ascoli reti gas di andare a sistemare innanzitutto le condutture idriche, fognarie e del gas. In tal senso, però, anche in questo caso si è operato in stretta sinergia con l’amministrazione comunale che ha provveduto alla fornitura di pietra di tipo “colombino” (al posto dei sanpietrini) già utilizzata nelle altre vie del centro. E si procederà, quindi, anche alla ripavimentazione della via.



Nel frattempo, sono già iniziati i lavori (costo circa 60mila euro) per la sistemazione della fontana, tutelata, a Porta Cartara. Si sta procedendo allo smontaggio di una parte del manufatto per consentire il ripristino del deflusso dell’acqua, rendendo la fontana nuovamente fruibile. Inoltre, verrà riqualificato lo spazio prospiciente con l’ampliamento del rialzato e la pavimentazione in travertino (con rampa di accesso per disabili). Verrà, inoltre, migliorata l’illuminazione monumentale.