ASCOLI - Non sarà il solito “ponte” di primavera. Entro il mese di marzo, infatti, è prevista l’apertura del cantiere per un maxi-ponte, ovvero quello di collegamento tra Monticelli e Castagneti. Un’opera in attesa ormai da oltre 15 anni che, dopo una serie di incontri, rimodulazioni e procedure che hanno attraversato qualche legislatura, ora si prepara a concretizzarsi, partendo dalla classica posa della prima pietra.

Anche a seguito di un’accelerazione voluta dal sindaco Marco Fioravanti insieme all’assessore ai Lavori pubblici Marco Cardinelli. A realizzare l’importante infrastruttura che, a seguito di ribasso di gara, prevede un investimento di 6,4 milioni di euro, sarà il raggruppamento formato dall’impresa ascolana Ubaldi costruzioni spa e la Costruzioni metalliche prefabbricate International srl che si è aggiudicato l’appalto. Ed a confermare la consegna dei lavori e la predisposizione del cantiere prevista per marzo è anche il piano esecutivo di gestione (Peg) dell’ente, con le ruspe in azione per i primi interventi già da aprile. Poi inizierà la vera e propria corsa contro il tempo per realizzare la struttura che, sulla base della tempistica di gara dopo ribasso, dovrebbe concludersi sulla carta entro 452 giorni (quindi circa 1 anno e 3 mesi salvo imprevisti).

Il nuovo ponte

Il nuovo ponte, che dalla primavera si andrà ad edificare, sarà lungo 162 metri. Il progetto prevede la realizzazione di questo attraversamento del Tronto che andrà a collegare la sponda destra del fiume, in prossimità di via del Commercio in zona Castagneti, con la sponda sinistra in prossimità di via dei Platani a Monticelli. L'attraversamento verrà realizzato con un ponte a tre campate il cui impalcato sarà a struttura mista. Sul ponte si prevede la realizzazione di una strada a due corsie (una per ciascun senso di marcia) e un percorso ciclopedonale (della larghezza di 1,5 metri) che si svilupperà su entrambi i lati della carreggiata. La funzione di questa nuova infrastruttura, secondo gli obiettivi dell’Arengo, dovrebbe essere quella di andare a redistribuire in maniera equilibrata i carichi di traffico, decisamente consistenti, tra l’asse viario di Monticelli e l’asse attrezzato e la Piceno aprutina sul lato sud rispetto al fiume.

La viabilità

Dopo una prima fase necessaria per allestire la complessa cantierizzazione della struttura in partenza entro marzo, successivamente si renderà necessario intervenire con una chiusura obbligata del transito veicolare tra la Piceno Aprutina, all’altezza del sottopasso ferroviario, e via del Commercio, per realizzare la rotatoria di raccordo. Si dovranno, quindi, per quel periodo, utilizzare le soluzioni stradali alternative esistenti. Per la viabilità finale, a riconnettersi col nuovo attraversamento sul fiume che collegherà via dei Platani a Monticelli con la zona di via del Commercio a Castagneti, proprio in quest’ultimo innesto è prevista la realizzazione di una rotatoria in scavo per consentire l’immissione al sottopasso ferroviario esistente, oltre alla viabilità di collegamento – con tre uscite - al servizio di abitazioni e con via del Commercio. A Monticelli, invece, si prevede una rotatoria su via dei Platani ovest e si interverrà anche con la sistemazione di una strada interpoderale con la realizzazione di un sottovia. Arriva il momento, a questo punto, di passare dalle carte progettuali all’avvio delle ruspe per realizzare dopo moltissimi anni un nuovo ponte in città.