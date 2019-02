Latitante per spaccio di droga arrestato in Sicilia 13 anni dopo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI – Ricercato per fatti di droga ad Ascoli fin dal 2006, arrestato in Sicilia 13 anni dopo.Il latitante, un tunisino 40enne, era inseguito da un ordine di custodia cautelare della Procura di Ascoli, scaturita dall’operazione “Tetrix”, che squarciò il velo su un’organizzazione di maghrebini che si riforniva di eroina a Napoli per poi spacciarla nell’ascolano e sulla costa. E’ stato arrestato dagli uomini della Squadra mobile di Ascoli a Siracusa.