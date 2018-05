Panchine abusive, peluche e ornamenti al cimitero Scattano i divieti comunali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Non c’è più rispetto neanche per il cimitero. Un luogo sacro che viene sistematicamente oltraggiato e invaso nelle sue zone di tumulazione con oggetti di ogni genere, gadget inclusi, e altri segni di inciviltà. Ognuno fa e dispone secondo le proprie esigenze, senza rispettare le regole e, soprattutto, i defunti. E ora scattano i divieti e i controlli del Comune di Ascoli per combattere il fenomeno dell’utilizzo abusivo di aree all’interno del camposanto e del posizionamento di sedie, addirittura panchine, sedili e materiale vario lasciati ovunque, tra loculi e aree di rispetto. Un richiamo, quello dell’Arengo, alla luce anche del regolamento di polizia mortuaria vigente che stabilisce gli indirizzi sulla disciplina delle modalità di posizionamento di lapidi, epigrafi, monumenti ed ornamenti anche floreali, disponendo l’obbligo di rispettare, nella scelta e manutenzione degli stessi, «il decoro quale forma di rispetto dovuto a chi è sepolto e a quanti vi si recano a visita, e la sacralità del luogo». Insomma, un cimitero quasi “fai da te”.