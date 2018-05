Il Del Duca cade a pezzi L'Ascoli Picchio valuta la soluzione Lanciano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Lo stadio Del Duca a norma oppure l’Ascoli Picchio giocherà al Biondi di Lanciano: questo è quello che potrebbe succedere nella prossima stagione agonistica. Un pensiero che frulla da settimane nella testa del patron Bellini, specie dfopo quanto è successo nella gara contro il Brescia, dove tanti tifosi bianconeri sono rimasti fuori per mancanza di posti. Per evitare che succeda anche nella gara di ritorno dei playout contro l’Entella del 31 maggio domani è in programma una riunione tecnica in Questura per cercare di aprire anche la curva nord ai tifosi dell’Ascoli. Di questo ne ha accenato anche il direttore sportivo Giaretta al termine della gara di venerdì: «Lo stadio sta diventando un problema.»