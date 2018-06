Ladri smurano la cassaforte in un’abitazione, colpo grosso in appartamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - In via Fabriano a Porta Maggiore sono entrati in azione i ladri muratori, capaci di smurare in poco tempo le casseforti abili a decifrare i codici per per poterle aprire. I malviventi era perfettamente a conoscenza delle abitudini dei proprietari dell’appartamento ubicato al secondo piano. I quali da qualche giorno, approfittando del bel tempo, si erano trasferiti nella loro casa del mare, a Grottammare. Nel rientrare ad Ascoli, quando sono entrati dentro casa, ad attenderli la sgradita sorpresa di trovare sul pavimento della stanza dove si trovava la cassaforte calcinacci conseguenti alla demolizione del muro che incassava la stessa. Inspiegabile come i ladri abbiano potuto agire senza che un sol colpo di mazza sia stato avvertito da un condomino o che qualcuno li abbia notati mentre caricavano la cassaforte su un furgone. Al momento nella denuncia non è stata indicato l’ammontare del danno sulla base di ciò che era custodito all’interno ma dovrebbe aggirarsi sulle decine di migliaia di euro. Sono intervenuti i carabinieri i quali hanno solo potuto effettuare i rilievi previsti dalla legge. Scoprire l’autore del furto sarà molto difficile. La sola cosa da fare è mettere in atto alcune precauzioni, come dormire con la finestra chiusa ma per chi riesce a sopportare il caldo o ha l’aria condizionata.