ASCOLI - Sono entrati in casa, hanno sbarrato con un mobile il portoncino d’ingresso all’appartamento per poter agire indisturbati. Ladri in azione alla Piazzarola: a farne le spese una famiglia a cui i malfattori hanno rubato orologi, gioielli e monili in oro custoditi all’interno di due casseforti. Il tutto nell’arco di un paio d’ore, tra le 17.30 e le 19.30.

APPROFONDIMENTI LO SCHIANTO Incidente a Sant'Omero, perde il controllo dell'auto in curva: finisce nella scarpata e si schianta contro un albero

Probabilmente, i ladri tenevano d’occhio la famiglia e quando si sono resi conto che all’interno dell’abitazione al primo piano non c’era nessuno, sono entrati all’interno passando da una delle finestre che danno sul balcone. Poi, hanno spostato un grosso mobile e lo hanno messo davanti al portoncino d’ingresso per impedire ai proprietari di rientrare qualora avessero fatto ritorno a casa. Hanno così potuto agire indisturbati e con una mola hanno aperto le due casseforti. Il sistema d’allarme sventa invece un tentato furto a Monteverde.