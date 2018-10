Irruzione dei ladri Scoperti dai residenti e costretti alla fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - L’intervento di alcuni residenti che si sono resi conto di quello che stava accadendo ha consentito di mettere in fuga alcuni malintenzionati che si erano introdotti all’interno di un circolo ricreativo a pochi passi dal centro cittadino. È quanto avvenuto di notte quando alcuni ladri si erano introdotte all’interno del circolo ricreativo di Porta Cartara in via Lungo Castellano. Intorno alle 21, alcune persone che abitano nei palazzi di fronte hanno visto un movimento sospetto all’interno del circolo.I ladri si erano introdotti nella struttura sperando di trovare sodi e oggetti di valore ma anche bevande e prodotti alimentari. Ma quando si sono resi conto di essere stati scoperti se la sono data a gambe levate lasciando sul posto anche quel poco che erano riusciti ad arraffare. Nel frattempo era stata contattata la centrale operativa del 113 che aveva inviato sul posto una Volante. Gli agenti della polizia, resisi conto dell’accaduto, hanno richiesto l’intervento dei colleghi della polizia scientifica che hanno proceduto alla ricerca qualche indizio utile ad identificare gli autori del tentato furto. L’impegno dei poliziotti si è focalizzato anche sulla ricerca di eventuali impronte digitali che i malintenzionati potevano aver lasciato su alcune bottiglie di alcolici che avevano prelevato dal bancone del circolo ma che poi hanno preferito disfarsene prima di darsi alla fuga. Solo il pronto intervento dei cittadini ha evitato che si perpetrasse l’ennesimo furto all’interno del circolo ricreativo. Purtroppo, quello di via Lungo Castellano, non è la prima volta che viene visitato dai ladri. Nei mesi scorsi era stato trafugato anche un televisore ed altri oggetti di valore.