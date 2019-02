La strada cambia e diventa regionale Da annullare le multe con l'autovelox

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Tutte le multe rilevate dall’autovelox sull’ex Salaria prima di Monticelli comminate dallo scorso 4 febbraio potrebbero essere nulle. E questo perché proprio da quella data la Regione ha cambiato denominazione a quel tratto di strada, modificandola in strada regionale 4. Questo passaggio infatti, sulla base anche di una sentenza della Corte di Cassazione, potrebbe rendere tutte le multe contestabili per la mancanza di corrispondenza formale rispetto al nome della strada nel decreto prefettizio per l’installazione dell’autovelox.E, quindi, gli automobilisti multati dopo quella data, ricorrendo al prefetto o al giudice di pace potrebbero vedere annullate le sanzioni proprio per questa criticità per questo vizio dal punto di vista formale. A sollevare la questione, che ora potrebbe portare anche ad eventuali azioni legali collettive, è il comitato di automobilisti che da tempo contesta la presenza dell’autovelox a Monticelli non ritenendola supportata dai requisiti richiesti dalla direttiva Minniti.