ASCOLI - Finalmente si potrà gridare «ciak, si gira!». E cominciato ieri mattina e si è protratto per tutta la giornata l’allestimento, in piazza del Popolo, della scenografia per lo spot della Kinder Bueno che sarà girato ad Ascoli a cura della Dude Film. È comparsa una fontana che è stata anche riempita di acqua per effettuare alcune prove.

APPROFONDIMENTI I PROVVEDIMENTI Ascoli e San Benedetto, tifo violento: emessi 83 Daspo dalla Questura nel corso della stagione

Le riprese cominceranno questa mattina presto e dovrebbero terminare nella serata di domani. Questi gli orari: oggi dalle 7 alle 19; domani dalle 6 alle 20. Il filmato pubblicitario che verrà girato in questi due giorni ad Ascoli circuiterà in tutto il mondo. Le comparse saranno tutte residenti nel territorio; alcune saranno di origine straniera provenienti da Paesi dell’Asia e dell’Africa.