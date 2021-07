«La polizia si sta preparando a caricare i tifosi». Caccia al giovane che ha scatenato il panico sul lungomare durante i festeggiamenti per l'Italia

ASCOLI - Oltre alle scene di entusiasmo da parte dei tifosi dell'Italia per la vittoria degli azzurri della finale con l'Inghilterra degli europei di calcio purtroppo ci sono stati anche alcuni eccessi. A San Benedetto del Tronto alcuni giovani ubriachi hanno preso a calci una Fiat Panda ma l'episodio più grave è avvenuto sul lungomare quando un ragazzo si è inventato una fantomatica carica della polizia per disperdere i manifestanti contro gli assembramenti. C'è stato un fuggi fuggi generale ma alla fine tutto si è risolto positivamente. La polizia però sta vagliando alcuni filmati sui social per poi denunciare. Ad Ascoli, invece, oltrre ai fuochi d'artificio in piazza del Popolo sono esplose alcune bombe carta che non hanno per fortuna provocato danni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA