"It" vietato agli under 14: «Ma gli adulti danno loro i biglietti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Sarà per mancanza di emozioni, sarà per il contagio dei social, sarà perché tra i giovanissimi c’è sempre la voglia di infrangere le regole. In occasione dell’uscita del nuovo capitolo del film “It”, la mostruosa creatura dalle sembianze di clown che può assumere la forma delle paure di ciascun bambino, ma anche ex bambino, centinaia di adolescenti hanno affollato le sale dell’Odeon e del multiplex delle Stelle, dove la pellicola è in programmazione. Il film è però vietato ai minori di 14 anni. Per aggirare il divieto tantissimi ragazzini under 14 le hanno escogitate tutte.Dalla carta di identità dimenticata a casa («Prometto che alla fine del film gliela faccio vedere») al coinvolgimento dei genitori come valido alibi. E l’aspetto più imbarazzante è proprio la complicità di tanti genitori. «Abbiamo dovuto bloccare tanti ragazzini con il biglietto in mano ma acquistato da adulti che sono spariti improvvisamente»» ha spiegato il cassiere del multiplex delle Stelle, Alberto Clerici, ribadendo la natura spaventosa di questo sequel, non adatto assolutamente alla visione dei minorenni sotto i 14 anni. E ci sono stati anche genitori che non hanno gradito affatto il divieto imposto. Ma questo è un altro discorso che riguarda le regole educative.