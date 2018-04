Professore delle Superiori fa gli auguri ad Adolf Hitler: esplodono le proteste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - "Centoventinove, buon compleanno auguri". Il post sui social pubblicato da un professore dell'istituto agrario Celso Ulpiani di Ascoli Piceno ha scatenato il pandemonio. Gli auguri, con tanto di aggiunta in tedesco, infatti sono stati indirizzati alla memoria di Adolf Hitler in una città Ascoli Piceno, medaglia d'oro al vallore militare per la lotta partigiana contro i nazifascisti. Ed è già subito scattata la protesta da parte dei comitati antifascisti e di molti stessi docenti che hanno stigmatizzato il messaggio pfroprio in un momento in cui la scuola pubblica è finita nell'occhio del ciclone.