Due ascolani all'Isola dei Famosi. saranno l'ombra dei naufraghi per tutta la durata del reality

ASCOLI - Sono richiestissimi da anni dalle più importanti trasmissioni televisive nazionali, rappresentando dei fiori all’occhiello di ciò che è ormai lecito definire “una vera e propria scuola ascolana”, costituita da numerosi talenti della macchina da presa. Parliamo di due giovani e apprezzatissimi cameraman, Carlo Giuliani e Marco Marini, partiti per l’Honduras, per puntare l’obiettivo e filmare notte e giorno i protagonisti dell’edizione 2022 de “L’Isola dei Famosi”, il format su cui punta tutto Canale 5 per i prossimi mesi.





I due operatori, che si troveranno con altri colleghi a filmare i 22 naufraghi di quest’anno, hanno accettato con entusiasmo la nuova sfida, nonostante le difficoltà che incontreranno sino al termine del reality, previsto tra poco più di due mesi. «Abbiamo deciso di essere qui con la consapevolezza dei tanti disagi che affronteremo, dalla presenza di animali tutt’altro che rassicuranti alle temperature torride» spiega Carlo Giuliani appena arrivato con il collega a Cayos Cochinos, spiegando tuttavia di essere abbastanza rodato in fatto di condizioni non facilissime, ricordando le esperienze televisive passate abbastanza estreme, come quelle vissute durante le tante riprese effettuate per programmi come “Linea Verde” e “Linea Bianca”. «Siamo certi che per noi si tratterà comunque dell’esperienza più lunga e difficile» gli fa eco Marco Marini, dichiarandosi felice tuttavia di essere stato coinvolto con un concittadino che, prima di essere un validissimo collega, rappresenta un suo amico fraterno.



I due professionisti ascolani free lance da anni sono in giro per l’Italia per realizzare lavori impegnativi, di certo prestigiosi. E non solo giornalistici, sia per la Rai che per Mediaset, ma anche rivolti al settore della pubblicità, come dimostrano i due recenti spot filmati per conto di Maserati e Campari. «Io e Marco abbiamo percorso le stesse tappe nella vita, sin dai tempi dell’Istituto d’Arte, anche se nel tempo libero lui canta e suona mentre io frequento gli attrezzi della palestra e le piste da scii» prosegue Giuliani. Filmeranno i nuovi naufraghi, tra i quali figurano nomi come Ilona “Cicciolina” Staller, Lory Del Santo e una parte dei Cugini di Campagna. «Quando torneremo? Per il momento sappiamo che dovremo stare qui sino al 26 maggio ma potremo rimanere al massimo sino alla prima settimana di giugno» concludono i due valenti cameraman.



