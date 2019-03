Chiede soldi per restituire un telefonino rubato Finisce in carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri di Ascoli sono intervenuti in città, nei pressi di un bar dove, un uomo di 53 anni già conosciuto alle forze dell’ordine, stava tentando di estorcere del denaro ad un 63enne ascolano in cambio della restituzione di un iPhone 6, rubatogli la sera precedente da sconosciuti all’interno dell’autovettura parcheggiata in centro. I carabinieri nell’ambito di uno specifico servizio, hanno bloccato l’uomo, sottoponendolo a perquisizione domiciliare, nel corso della quale è stata rinvenuto oltre all’iPhone in contesto, altro cellulare rubato, sottratto il giorno precedente ad un trentenne di Spinetoli sempre a seguito di un furto su autovettura parcheggiata in città, ora restituito al legittimo proprietario. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentata estorsione e posto a disposizione della magistratura.