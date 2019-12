Ascoli, Iole Mazzone, nipote di Carletto, premiata a Roma come attrice emergente

ASCOLI - Continua a mietere successi l’appena diciottenne ascolana Iole Mazzone nipote di mister Carletto; in questo anno che sta per terminare è salita più volte agli onori della cronaca per aver interpretato molti lavori di successo, sia per il teatro che per il cinema.

L’ultimo riconoscimento, in ordine di tempo, le è stato assegnato nel corso dell’edizione del festival “Roma Videoclip - Il cinema incontra la musica”. In particolare, in merito alla sua recente fatica cinematografica interpretata al fianco della popolarissima Sandra Milo, dal titolo “Eclissi” di Valerio Carta, da cui è stato realizzato un videoclip risultato molto gradito nell’ambiente cinematografico. Per la realizzazione di questo filmato, estratto appunto dalla pellicola “Eclissi”, sono stati premiati sia l’autore Eugenio Picchiani, sia la stessa Iole Mazzone come attrice rivelazione. Con lei sul palco della sala Fellini degli Studi di Cinecittà di Roma, quest’anno sono saliti tanti big importanti insigniti come lei: da Noemi a Tommaso Paradiso, da Sergio Cammariere a Dolcenera.

