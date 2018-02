Paura per il fratello del sindaco Un'automobile piomba su di lui mentre attraversa la strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Grosso spavento per il fratello del sindaco Guido Castelli coinvolto in un incidente stradale avvenuto nella capitale. L’incidente stradale si è verificato venerdì pomeriggio in piazza Vittorio, a Roma. Il fratello del primo cittadino, Alberto di 56 anni era assieme alla figlia undicenne che teneva per mano e stava attraversando le strisce pedonali. All’improvviso è sopraggiunta, a velocità di gran lunga superiore a quanto sarebbe stato consigliabile in quel tratto di strada, un’automobile. Il conducente, probabilmente per una distrazione, non si è reso conto che padre e figlia stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. Per fortuna il fratello di Guido Castelli, Albero, con la coda dell’occhio si è accorto che stava piombando l’autovettura ed ha avuto la prontezza di riflessi di fare un balzo indietro strattonando sua figlia che è finita per terra. Lui, invece, è volato sul cofano di un’autovettura che si trovava parcheggiata dietro di loro. Lo stesso automobilista si è preoccupato di prestare soccorso a padre e figlia ma nonostante la brusca frenata se il pedone non si fosse gettato da un’altra parte probabilmente sarebbe stato investito in pieno con conseguenze immaginabili. Come il padre Alberto anche la ragazzina è rimasta miracolosamente illesa ma la dinamica di quanto accaduto l’ha ovviamente spaventata. È stato lo stesso padre a stringersela a sé e a rassicurarla.