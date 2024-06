Marco Fioravanti: «Giorgia (Meloni) me lo aveva detto, tu vincerai alla grande»

l bagno di folla, l’abbraccio con tanti cittadini, senza dimenticare un saluto all’avversario politico, Emidio Nardini, in pieno centro e poi la festa finale in un locale in piazza Arringo per sfogare la gioia di un dato record. Come confermano le sue prime parole, Marco Fioravanti tocca il cielo con un dito.

Fioravanti, come si sente da sindaco più votato tra quelli dei capoluoghi di provincia in Italia?

«Provo una grande emozione per questo risultato elettorale che, comunque, ci consegna anche una grande responsabilità per continuare a migliorare la città, dopo cinque anni di lavoro straordinario che ci ha portati anche ad affrontare dolore e sofferenza, col Covid, ma che ci ha visti sempre vicini alle persone. La cosa che mi fa più felice è che il popolo è con me e io sarò sempre col popolo. Sono molto soddisfatto perché, come diceva D’Annunzio, ho quel che ho donato».



Qual è la sua analisi del voto?

«A mio avviso i dati importanti sono due: ad Ascoli Fratelli d’Italia ha raggiunto uno dei risultati più rilevanti a livello nazionale e, anche sul fronte dell’affluenza, la nostra città è tra quelle con il raggiungimento della percentuale più alta».

Ha ricevuto telefonate da Roma? E si è sentito con la premier Giorgia Meloni?

«Sì ho già ricevuto molte telefonate di congratulazioni. Con Giorgia Meloni, invece, mi sentirò tra poco (ieri sera – ndr). Quando è venuta qui ad Ascoli per il raduno dei bersaglieri, passeggiando mi ha detto che avrei raggiunto questo tipo di percentuale. La sentirò per ringraziarla per la stima e per la previsione che, come sempre, si è rivelata giusta. E la ringrazio anche perché lei è stata tra le prime a credere in me, quando gli altri non ci credevano».

A chi dedica questa seconda vittoria?

«La dedico ancora una volta a mio nonno che ora non c’è più ma che mi è sempre stato accanto, da quando ho iniziato come consigliere e poi come presidente del consiglio. E sono certo che ancora adesso, dall’alto, mi protegge».

Ha voluto comunque rivolgere un saluto anche al suo avversario politico Nardini?

«Sì, prima lo ho chiamato e poi ho voluto incontrarlo per salutarlo. Ho grande stima di lui, bravissima persona. E in fondo abbiamo anche fatto una campagna elettorale con spunti anche diversi ma sostanzialmente pacifica».

La prima cosa che farà in questo secondo mandato da sindaco?

«Sarò subito nei cantieri, precisamente a Monticelli, perché asfaltiamo una strada e dobbiamo predisporre anche la segnaletica anche in funzione dell’avvio del nuovo anno scolastico. Voglio impegnarmi ancor di più con tante cose da avviare tra cui i tanti progetti che abbiamo messo in campo. Sarà nostra responsabilità portare avanti il nostro progetto, dopo cinque anni di intenso lavoro, e nonostante la stanchezza si faccia sentire, non voglio fermarmi. C’è tanto ancora che vogliamo fare, dal sostegno alle persone fragili, con i dati che vedono nella nostra città un 20% di investimenti in tal senso rispetto agli altri, ma anche il progetto Pinqua, lo sviluppo turistico e tanto altro».

Qual è il messaggio che vuole rivolgere ai cittadini ascolani?

«Prometto che sarò sempre il sindaco di tutti, anche di chi non mi ha votato o non è andato a votare. Da cinque anni sono sempre in mezzo alla gente perché è un valore aggiunto. E dedico tanto tempo all’ascolto mettendo avanti sempre le esigenze e gli obiettivi della città».

E ai consiglieri comunali che dovranno accompagnarla cosa dice?

«Abbiamo una grande responsabilità perché il popolo ci ha dato un mandato importante e dobbiamo portarlo avanti al meglio, per il bene di questa città e le sue prospettive future. Al centro del nostro progetto c’è Ascoli e con capacità e stabilità possiamo anche segnare il cambiamento nel modo di fare politica».