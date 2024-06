L’ascolanità è un carattere impresso nel cuore di Mariano Morosini, un sigillo che custodisce gelosamente e che lo lega alla sua amata città: «Non potrei vivere altrove - confessa con entusiasmo Mariano - e anche se ho visitato tanti posti nel mondo, ho viaggiato e viaggio di continuo, il luogo più bello è Ascoli e sono felice di abitare qui». Un’infanzia serena e un’adolescenza effervescente, trascorse giocando a pallone con gli amici di Porta Cappuccina e poi di Porta Romana, sempre dietro al pallone, sua grande passione.

Lo studio non è il pensiero del mattino, piuttosto lo è stare con gli amici, anche saltando qualche lezione: «Andavamo all’Annunziata o alla sala giochi in piazza - racconta Mariano ripensando a quegli anni - con gli amici di allora e di sempre. Ero un po’ scapestrato - scherza ancora, visto che oggi è stimato come persona leale e autentica - forse ribelle, o più semplicemente mi piaceva divertirmi. Studiare mi piaceva meno, ma apprezzavo la geografia e la storia, materie che tuttora mi appassionano». E i professori? «Li ricordo tutti con affetto, in particolare la professoressa D’Auria che insegnava francese e mi metteva sempre 3».

I libri

Fra le letture di Italo Calvino e la musica di Vasco Rossi nelle orecchie, trascorrono i mesi e gli anni. «In classe avevamo capito il metodo del professore di ragioneria per preparare il compito in classe: segnava sul libro gli esercizi che avrebbe dato. Noi preparatissimi, fioccavano gli otto, compresi i miei, per tutto il primo quadrimestre. Poi, il professore cambiò modo di prendere appunti e al compito in classe successivo, consegnai il mio foglio dopo 10 minuti. Il professore esclamò: già finito tutto! E io: no professore, è lei che ha cambiato tutto!». Quella di Mariano era una classe vivace e verace: gioventù in linea con la temperie e le intemperanze di quegli anni, composta da ragazzi e ragazze che da adulti hanno saputo contribuire a tanta parte della crescita di Ascoli. A 17 anni, Mariano giocava già in serie D: pomeriggi impegnativi con tre allenamenti a settimana e l’incontro sul campo: «Quando si disputava di sabato, la domenica era votata all’Ascoli Calcio».

Disco e cinema

Appuntamenti fissi, come quelli della sera in piazza per le “vasche”. E durante la settimana, se si poteva, qualche puntata in discoteca con gli amici o al cinema: «Ricordo i pomeriggi al cinema Piceno o al Supercinema. Rocky 4 è passato alla storia come il film più visto ad Ascoli. Da parte mia, ho visto in quegli anni tutti i film di Alberto Sordi!». Nel periodo della giovinezza, Mariano incontra sua moglie Roberta: «L’ho conosciuta in piazza quando lei aveva 16 anni!» racconta pensando al momento decisivo dei suoi 20 anni. «Potevo sembrare un finto timido - commenta Mariano, considerando i tempi delle Superiori e le tante comitive che frequentava - ma in realtà sono socievole, ma riservato. Incontravo e incontro tante persone, ma non sono proprio estroverso». Periodo di spensieratezza e di amicizie autentiche, quello dell’adolescenza, con le immancabili estati a San Benedetto allo chalet Medusa con il fratello maggiore, mamma Elvira e papà Ernesto. E poi momenti caldi della Quintana insieme al sestiere di Porta Romana: «Ho partecipato dai 20 ai 26 anni, come nobile fra i figuranti e come commissario di percorso del sestiere!».

I valori

Leale, attaccato alla famiglia e al valore delle relazioni genuine da coltivare, si è trovato spesso a navigare controcorrente, a combattere battaglie fondate su principi e buone idee, che non lo hanno lasciato senza ferite. Se si trovasse davanti il giovane Mariano degli anni Novanta, l’imprenditore di oggi potrebbe condividere dei validi consigli: «Suggerirei di essere meno istintivo, meno orgoglioso e di imparare a farsi scivolare un po’ le cose addosso. Da giovani si è un po’ teste calde e sarebbe meglio un pizzico di diplomazia in più, ma vietato sempre fare il voltagabbana!». Consigli preziosi che anche i ragazzi e le ragazze d’oggi potrebbero mettere nella cassetta degli attrezzi della vita.