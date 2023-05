Doppio intervento per le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Marche

ASCOLI - Si sono concluse intorno alle 2.00 le operazioni di recupero di due escursionisti in difficoltà sui Monti Sibillini, in località Lago di Pilato. La stazione di Ascoli Piceno era stata allertata nel tardo pomeriggio di sabato per recuperare due escursionisti bloccati dal maltempo ed impossibilitati a comunicare per via del telefono scarico.

Le due squadre, dopo un lungo avvicinamento, hanno iniziato a perlustrare la zona e hanno individuato la coppia di ragazzi in un ambiente impervio, in zona Lago di Pilato.

A supporto della stazione di Ascoli Piceno sono intervenuti i colleghi del CNSAS- Stazione di Montefortino ed un pilota UAS , il cui drone è dotato di un sistema termografico per l’individuazione di fonti di calore. Sul posto presenti anche i vigili del fuoco di Ascoli Piceno.

Alle 17.30 invece la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Montefortino era intervenuta nei pressi del Rifugio Grascette per il recupero della salma di un escursionista, residente in Abruzzo. Un gruppo di persone, anche loro impegnati in attività escursionistica, ha allertato la centrale 118 di Ascoli Piceno, attivando a sua volta, una squadra del CNSAS. Sul posto, 118 e Carabinieri Forestali.