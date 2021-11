I vicini non la vedono da giorni: insegnante trovata morta in bagno, fulminata da un malore

ASCOLI - È stata trovata priva di vita, riversa in bagno, Anna Enrica Stefoni, 81 anni, ex docente all’istituto tecnico per geometri. Sono stati i vigili del fuoco, intorno alle 18,30 di ieri, a fare la tragica scoperta dopo essere stati allertati da alcuni vicini preoccupati perché da qualche giorno non avevano visto né sentito la professoressa.

Dopo essere riusciti a entrare all’interno dell’appartamento di via Annibal Caro, in pieno centro hanno trovato la donna probabilmente colta da malore mentre era in bagno. Sarà il magistrato di turno a valutare nelle prossime ore se disporre l’esame autoptico per stabilire con certezza le cause del decesso. La professoressa Stefoni, che non era sposata e viveva a sola, era molto conosciuta in città e apprezzata come docente.



