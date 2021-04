La mano gli rimane incastrata nel macchinario dei rifiuti: operaio perde la falange di un dito

SAN BENEDETTO - È arrivato al Pronto soccorso poco prima delle otto del mattino di ieri in seguito ad un incidente che gli ha provocato la perdita della falange distale di una delle dita della mano.



È quanto accaduto ad un trentottenne di San Benedetto, che ieri mattina stava lavorando provvedendo alla raccolta dei rifiuti e che, inserendo la carta all’interno dei rulli presenti sul rimorchio del mezzo, è stato vittima di un incidente. Il guanto che stava indossando è infatti finito nel macchinario che ha anche preso la parte superiore del dito.

L’uomo ha avuto così bisogno di essere curato dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto che hanno praticato le prime medicazioni del caso e sottoposto l’operatore della Picenambiente a tutti i controlli diagnostici necessari in questo genere di situazioni. Il trentottenne è stato visitato dai medici del reparto di emergenza e ha anche ricevuto una consulenza ortopedica per valutare la possibilità di eventuali danni di altro genere conseguenti l’episodio avvenuto durante l’operazione lavorativa.

La raccolta

Una vicenda della quale l’azienda che si occupa della gestione e della raccolta dei rifiuti lungo il territorio è stata informata immediatamente. L’addetto rimasto ferito stava effettuando la raccolta di alcuni cartoni. Quel materiale viene immesso all’interno del cassone del mezzo di lavoro a bordo del quale gli operatori Picenambiente si muovono raggiungendo le varie aree dove, soprattutto nella prima parte della mattinata, viene effettuata la raccolta dei rifiuti generici, quella dei cosiddetti rifiuti “speciali” per i quali è necessaria effettuare la prenotazione, e naturalmente la raccolta differenziata di carte e plastica. Dentro quel mezzo ci sono delle presse e dei rulli che hanno il compito di “inghiottire” la carta che viene poi pressata e spinta dentro in modo da fare posto a nuovo materiale da portare via.

Tradito dal guanto

Durante la prima operazione di questo processo, quella cioè durante la quale il cartone viene spinto tra i rulli, qualcosa è però andato storto e insieme alla carta, tra i rulli, è finito anche il guanto da lavoro che l’uomo indossava. Non è riuscito a tirare fuori la mano in tempo e una parte del dito, l’estremità, è purtroppo stata presa dall’ingranaggio. L’uomo è subito stato soccorso dal collega che era con lui che ha dato l’allarme così è giunto al pronto soccorso dove è stato immediatamente preso in cura dal personale sanitario in servizio nel reparto di emergenza che si è subito messo all’opera per accelerare i tempi nelle medicazioni e nei controlli.

