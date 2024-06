ASCOLI - Infortuni sul lavoro: calano le denunce nel Piceno. È quanto emerge da un’indagine Inail relativa al primo quadrimestre di quest'anno. Numeri in diminuzione dello 0,4 per cento: da 682 a 679 casi. Per quanto riguarda le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail Guido Bianchini, membro nazionale Uil, comitati Inail e past president del Cocopro Ascoli afferma: «dopo anni, nella provincia di Ascoli si registra una situazione stabile poiché quelle presentate nel periodo in esame passano da 297 a 296».

APPROFONDIMENTI LA MEMORIA San Benedetto, mazzi di fiori e fumogeni per ricodare il rogo del Ballarin ma dopo 43 anni quella curva non c'è più. Palladini: «C’ero e non potrò mai dimenticare»

I numeri

«Si tratta - aggiunge - di numeri rielaborati su fonte Open data Inail. Bianchini parla di «dati provvisori e soggetti a variazioni, ma che sono sempre fonte di riflessione e preoccupazione: i numeri tornano a confermare questa tendenza. Non bisogna allentare le azioni di prevenzione, informazione, formazione oltre ai controlli specie in quei settori che fanno registrare numeri in crescita a livello regionale». Infatti per quanto riguarda le Marche le denunce di infortunio, nel periodo suddetto, passano da 5.273 a 5.309 rispetto all’anno precedente (+ 0,7%): di queste 3.442 sono da parte di maschi e sul dato totale l’80% sono italiani. Le denunce in itinere passano da 749 a 724 (- 3,3%) e rappresentano il 13,6% del totale, ma in questa tipologia di accadimento aumentano quelli con mezzi di trasporto poiché passano da 383 a 430 denunce (+ 12,3%). In riduzione le denunce del settore industriale e servizi, da 3.896 a 3.892 (- 0,1%) e rappresentano il 73,3% del totale. In calo anche le denunce del settore agricolo che passano da 324 a 299 (- 7,7%); mentre quelle per conto dello Stato sono in crescita poiché passano da 1.053 a 1.118 (+ 6,2%). Le denunce delle attività manifatturiere diminuiscono del 2,1%. «Disarticolando i dati rilevati risulta preoccupante l’incremento delle denunce in alcuni settori - prosegue - tra i quali industrie alimentari che passano da 60 a 63 denunce, costruzioni con un aumento del 12,7% e trasporto e magazzinaggio che passa da 193 a 213 denunce. Rispetto all'età si registrano aumenti nella fascia fino a 14 anni (+ 11,7%); 30, 34 anni (+ 4,5%); 40,44 anni (+ 2,4%); 55,59 anni (+ 2,8%).

La valutazione

«Positivo è il dato sulla riduzione degli infortuni mortali – conclude Guido Bianchini - scesi da 9 a 3 casi, questo sempre nei primi quattro mesi del 2024. Si tratta di lavoratori italiani che operavano nel settore industria e servizi ovvero i primi due casi nelle costruzioni e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature),e il terzo nel settore trasporto e magazzinaggio. Per quanto riguarda l'età media si tratta di uomini tra i 50 e i 64 anni, non si registrano casi nel Piceno. Tornano pertanto a crescere le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nelle Marche che sono state 2.801, con un aumento del 13.9% rispetto allo stesso periodo del 2023».