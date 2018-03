L'infermiera stacca dal turno di notte, ma la sua auto non c'è più

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Disavventura per una infermiera del 118: mentre era in servizio le hanno rubato la propria autovettura. Quando la donna ha terminato il turno di lavoro, ha trovato l’amara sorpresa: la sua Ford Fiesta non era più dove l’aveva lasciata la sera prima ed ha immediatamente capito cosa fosse successo.Giovedì sera, l’infermiera si era recata al lavoro per svolgere il turno notturno e aveva posteggiato la sua auto nel parcheggio antistante l’obitorio dell’ospedale Mazzoni, a pochi passi dalla centrale operativa del 118. Poi, aveva preso servizio e aveva svolto il suo lavoro regolarmente. Nulla faceva pensare che potesse essere accaduto quello che poi si è verificato. Ieri mattina, la donna al termine del suo orario di lavoro è andata per riprendere la macchina per tornare a casa ma la Ford Fiesta non c’era più. Senza che nessuno si accorgesse di nulla, ignoti erano riusciti a rubare l’utilitaria. Sull’asfalto sono stati trovati dei vetri infranti probabilmente quelli di un finestrino che i ladri potrebbero aver rotto per sbloccare la sicura e introdursi all’interno dell’auto per poi rubarla.La donna ha immediatamente allertato le forze dell’ordine e sul posto è giunta una Volante della polizia per raccogliere la denuncia dell’infermiera.