Ascoli, si ribalta con l'auto in superstrada: ragazzo 19enne all'ospedale

ASCOLI - Grave incidente questa mattina intorno alle 4 sulla superstrada Ascoli Mare: portato in ospedale un ragazzo di 19 anni.

Lo schianto è avvenuto in prossimità dell'uscitaa di Porta Cartara, dove il ragazzo, probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo: l'auto prima ha colpito i jersey per poi ribaltarsi sulla strada. Il ragazzo, socccorso dalla Croce rossa, è stato portato all'ospedale di Ascoli con un codice di media gravità. Sul posto anc ei carabinieri.