Incidente sulla Bonifica, si schianta contro l'auto ferma di una lucciola: lui ferito, lei gravissima

ANCARANO - Un 34enne della provincia di Ascoli, a bordo di una Fiat Stylo, è andato a schiantarsi la scorsa notte, lungo la Bonifica del Tronto, contro una Peugeot 206 parcheggiata sul margine della carreggiata all’interno della quale c’era una lucciola di 61 anni di origine nordafricana residente a San Benedetto. La donna si trova ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Mazzini di Teramo.

Qui è giunta in condizioni gravi trasportata da un’ambulanza del 118 arrivata in pochi istanti sul luogo del terribile schianto. Lo scontro è avvenuto lungo la Bonifica del Tronto nel territorio di Ancarano. Secondo una prima ricostruzione l’uomo alla guida dell’auto pare abbia perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo contro la Peugeot in sosta sul ciglio della strada. Durante i controlli i militari dell’Arma hanno inoltre scoperto che l’uomo alla guida dell’auto non aveva la patente perché gli era stata in precedenza revocata.