Ascoli, perde il controllo dell'auto e si schianta contro i pali: ragazza soccorsa dall'eliambulanza

ASCOLI - Brutto incidente nella notte nella zona industriale di Campolungo di Ascoli. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, una ragazza ha perso il controllo dell sua auto. Il mezzo è usito di strada ed ha abbattuto due lampioni. Immediato, dopo l'allarme di altri automobilisti, l'intervento dei soccorritori e dei vigili del fuoco. È stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza per portare la giovane al Trauma Cneter dell'ospedale regionale di Torrette.