Giovane di 27 anni in sella alla bicicletta investito da un'auto sul ponte, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale

ASCOLI - Un giovane in sella a una bicicletta di 27 anni è stato investito da un'auto questa mattina all'altezza del ponte di Porta Maggiore, vicino alla fontana del Pilotti, ad Ascoli. Sul posto è giunta subito un'ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118 dell'ospedale Mazzoni che ha provveduto a trasportare il giovane ciclista d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni. Il giovane era cosciente per i traumi riportati nell'incidente è stato ricoverato in codice rosso. E' stato quindi sottoposto a tutti gli accertamenti clinici e radiografici.

Ultimo aggiornamento: 30 Aprile, 09:09

