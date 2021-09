Investita mentre attraversa la strada, una donna è in prognosi riservata

ASCOLI - È ricoverata in prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette, dove è stata trasportata in eliambulanza,una donna che è stata investita da una motocicletta mentre stava attraversando sulle strisce pedonali a Porta Romana. G. Z. - queste le iniziali - 61 anni, stava attraversando in viale Treviri nei pressi della curva che immette sulla Circonvallazione Ovest, in prossimità di uno dei dossi che sono recentemente realizzati per facilitare l’attraversamento pedonale, quando è sopraggiunta una motocicletta condotta da un uomo che si è accorto solo all’ultimo momento della sua presenza senza riuscire a schivarla. La donna dopo essere stata investita è caduta sull’asfalto ed è stato un automobilista di passaggio che, avendo assistito a quello che era accaduto, si è immediatamente prodigato per fornire i primi soccorsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA