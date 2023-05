ASCOLI - Si stava dirigendo, accompagnata in auto, verso l’ospedale Mazzoni di Monticelli per le avvisaglie del parto ma, a causa della fitta pioggia, un albero è caduto proprio nel momento in cui stava passando la sua auto e l’ha bloccata. L’incidente stradale è avvenuto mercoledì notte alle porte di Ascoli Piceno, all’altezza del Villaggio del fanciullo, sulla strada Salaria.

APPROFONDIMENTI

L'ALLERTA Il Piceno finisce sott’acqua: le dighe osservate speciali

La donna incinta si trovava a bordo dell’auto con la quale si stava recando all’ospedale Mazzoni in vista del parto Improvvisamente, però , a pochi chilometri dal nosocomio di Monticelli è caduta una pianta che si è abbattuta sulla vettura. Tempestivamente sono giunti sul posto i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Ascoli e gli operatori i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare in ospedale la donna, rimasta miracolosamente illesa nell’incidente stradale e al nono mese di gravidanza per essere assistita in vista del parto.

Gli accertamenti

All’ ospedale la donna è stata sottoposta a tutti gli accertamenti clinici e radiografici che per fortuna hanno scongiurato qualsiasi trauma sia per le che per la nascitura. Tutto dunque stava procedendo regolarmente e l’incidente è stato solo un imprevisto. Anche la bimba che porta in grembo sta bene ma al momento ha deciso di restare ancora un po’ nella pancia della mamma. Le sue condizioni di salute sono rassicuranti.