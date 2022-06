Infortunio in fabbrica, operaio di 55 anni in gravi condizioni. I sindacati organizzano una manifestazione di protesta

ASCOLI - Grave infortunio sul lavoro nello stabilimento della Oil Marine nella zona industriale di Campolungo ad Ascoli Piceno. Un capo reparto di 55 anni, in compagnia di un collega stava azionando una macchina quando per cause imprecisate al vaglio dei carabinieri e degli ispettori dell'Azienda sanitaria regionale sanitaria questa è finita contro. L'operaio ha riportato uno schiacciamento toracico e una frattura al femore ed è stato ricoverato in eliambulanza in gravi condizionia all'ospedale regionale di Torrette. I sindacati stanno organizzando una manifestazione di protesta.

