Ciclista travolto da un'auto sulla circonvallazione, trasportato in eliambulanza a Torrette, è grave

ASCOLI - Grave incidente stradale poco fa sulla circonvallazione Ovest di Ascoli all'altezza del semaforo per lo svincolo per Borgo Solestà a poca distanza dal comando provinciale dei carabinieri. Un ciclista, per cause al vaglio deri carabinieri, è andato a sbattere contro un'auto finendo rovinosamente sull'asfalto. Sul posto, poco dopo, è giunta un'ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118 dell'ospedale Mazzoni. Il medico a bordo, constatata la gravità delle condizioni del ciclista, ha chiesto l'intervento dell'eliambulanza che ha poi provveduto a trasportare il ciclista a Torrette.

Ultimo aggiornamento: 12:28

