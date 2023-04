ASCOLI - Una bambina di tre anni è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona dopo essere rimasta ferita nell’incidente che si è verificato ieri mattina, poco prima delle 10.30, ad Ascoli nel popoloso quartiere di Porta Maggiore, all’incrocio tra via Perugia, via Foligno e via Spalvieri. La bimba viaggiava, seduta sul seggiolino, a bordo di un’Audi condotta da una cinquantottenne ascolana, che si è scontrata con un pick up dei vigili del fuoco che, dopo aver ricevuto una richiesta di soccorso, stava raggiungendo il luogo dell’intervento. Nello schianto, oltre alla bambina sono rimasti feriti anche la donna alla guida dell’auto e due pompieri: tutti e tre sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni per essere sottoposti ad accertamenti diagnostici e medicati.

Spetterà ora agli agenti della polizia locale giunti sul posto per i rilievi di rito, ricostruire la dinamica dello scontro e accertare le eventuali responsabilità. Da una prima sommaria ricostruzione, le due vetture, che procedevano in direzione opposta, giunte all’altezza dell’incrocio, si sono scontrate. Lo schianto è stato violentissimo e subito sono scattati i soccorsi. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 con il personale sanitario a bordo che ha provveduto a fornire le prime cure ai feriti. A preoccupare maggiormente le condizioni della bambina, per cui è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza che pochi minuti è atterrata nell’aviosuperficie di Pennile di Sotto. Icaro è poi ripartito alla volta del nosocomio dorico dove la bambina è giunta in codice rosso. Qui, è stata sottoposta ad accertamenti diagnostici che hanno rilevato la presenza di traumi: le sue condizioni vengono costantemente monitorate sebbene non sarebbe in pericolo di vita. I due vigili del fuoco e la donna che era guida dell’auto hanno riportato traumi e ferite e sono giunti al pronto soccorso di Ascoli in codice giallo. Sul posto anche i mezzi del soccorso stradale che hanno provveduto a rimuovere i mezzi incidentati e pulire l’asfalto dai detriti.