Ascoli, paura a bordo: l'auto centra in pieno un autobus carico di studenti

ASCOLI - Schianto all’incrocio tra un autobus di linea della Start carico di studenti diretti verso Comunanza e un’auto.

Per cause che sono al vaglio dei carabinieri di Ascoli, giunti sul posto per i rilievi di rito, una Peugeot 308 che stava percorrendo via Ceci, giunta all’altezza dell’incrocio con corso Trento e Trieste, è andata a sbattere contro un pullman della Start che da Piazza Santa Maria Intervineas si stava dirigendo in direzione della Prefettura e di via XX Settembre. Nello scontro l’automobile ha centrato in pieno le porte del bus mandando in frantumi i vetri. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite preoccupanti.

