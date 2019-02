Incendio alle valli di Lisciano i vigili del fuoco lottano contro fiamme e vento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Sono serviti una decina di uomini, 5 mezzi e ore di lavoro dei vigili del fuoco per aver ragione di un incendio nella valli di Lisciano. Il rogo è scoppiato questa mattina a pochi chilometri da Ascoli, innescato probabilmente dall'abitudine di bruciare le potature, operazione poco consigliata in questi giorni con forti raffiche di vento. E gonfiatosi proprio per il vento e per la scarsità di pioggia che ha rinsecchito la vegetazione. L'incendio ha coinvolto circa 5 ettari di macchia, ma per fortuna non ha causato feriti o minacciato abitazioni.