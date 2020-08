Ascoli, incendio a Poggio di Bretta: una notte e un giorno per domare le fiamme e bonificare l'area

ASCOLI - È proseguita per tutta la notte di venerdì e nell’intera giornata di ieri l’opera di vigili del fuoco per cercare di bonificare definitivamente la vasta area di Poggio di Bretta dove è divampato un incendio che ha inghiottito molti ettari di vegetazione e minacciato anche alcune abitazioni.

LEGGI ANCHE:

Marche in lutto, si è spento Valeriano Trubbiani

Prima il test sierologico e poi il tampone: primo insegnante positivo al Covid nelle Marche

Grazie all’impegno delle squadre di pompieri e il gran numero di mezzi a disposizione in supporto, nella serata di venerdì l'incendio era stato circoscritto. Decisivo si è rivelato l’intervento dell’elicottero che munito di un secchiello ha eseguito numerosi lanci d’acqua sulle fiamme facendo sì che il fronte del fuoco non avanzasse ulteriormente lungo il crinale.



Una zona particolarmente impervia e di difficile raggiungimento che ha reso ancor più difficoltose le operazioni di spegnimento. Per tutta la notte i vigili del fuoco hanno tenuto sotto controllo la situazione raggiungendo con le camionette da fuoristrada munite di idranti oppure a piedi i focolai che di volta in volta riprendevano vigore alimentati dal vento. È stato così che alcuni residenti della zona hanno, dopo ore di paura in cui hanno visto essere messe a serio rischio le proprie abitazioni e le proprie attività produttive, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Opera di bonifica che è proseguita anche per tutta la giornata di ieri per cercare di spegnere del tutto le fiamme ed escludere il rischio che il rogo potesse improvvisamente ripartire. Non si esclude che il vasto incendio divampato nel pomeriggio di ieri sia il frutto della mano dell’uomo e quindi di matrice dolosa. L’alta colonna ben visibile e l’acre odore di fumo provocati dalle fiamme sono stati avvertiti a distanza di chilometri dal luogo del rogo. Soprattutto i residenti dei quartieri di Monticelli, Porta Maggiore e Campo Parignano sono stati raggiunti dalla nuvola bianca spinta dal vento in direzione del centro di Ascoli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA