Ascoli, auto distrutta dalle fiamme nella notte: sull'incendio l'ombra del piromane

ASCOLI - Tutto lascia pensare, stando a quanto emerso dalle prime indagini, che l’incendio di un’auto, verificatosi dopo la mezzanotte di ieri in viale del Commercio, sia doloso. L’avvocato Simone Fioravanti, legale della vittima ha già provveduto a far sequestrare i filmati delle telecamere di sicurezza che si trovano attorno alla zona interessata per vedere se dalla visione possano emergere elementi utili per arrivare all’individuazione dell’autore o degli autori del fatto.

Il proprietario di una Dacia Duster, un ascolano di 45 anni, aveva lasciato la sua auto in deposito presso un’auto carrozzeria per alcuni ritocchi. L’autovettura era stata parcheggiata fuori dell’officina su viale del Commercio. Pochi minuti dopo la mezzanotte l’auto ha cominciato ad andare a fuoco e, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, allertati da un automobilista di passaggio, il mezzo è andato completamente distrutto. Si è cercato di capire immediatamente se le fiamme si fossero sprigionate a seguito di un corto circuito partito dalla batteria oppure se qualcuno le aveva innescate.

