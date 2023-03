ASCOLI - Un incendio è avvenuto questa mattina in un appartamento in via dei Gladioli nel quartiere di Monticelli ad Ascoli. Per fortuna in quel momento nessun inquilino era in casa.

L'autogru dei vigili del fuoco ha avuto qualche problema nell'intervenire a causa di alcune auto parcheggiate. Ingenti danni all'interno, ma per fortuna tragedia scampata