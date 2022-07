Pauroso incendio sulle colline di Ascoli. Le fiamme raggiungono un'abitazione, case evacuate

ASCOLI - Un grosso incendio si sta sviluppando sulle colline di Ascoli Piceno in frazione Vallevenere. Sul.posto i vigili del fuoco con l'ausilio di un Canadair. Le fiamme sono alimentate dalle raffiche di vento e minacciano alcune abitazioni in campagna. Un'abitazione è stata danneggiata dall'incendio e altre case sono state evacuate.

Incendio, case evacuate

Gli elicotteri transitano senza sosta, dalle ore 12 di stamattina, per gettare acqua e cercare di circoscrivere. Si muovono anche i mezzi via terra. L'incendio sta interessando i boschi di Vallevenere ma soprattiutto le aree di vegetazione a ridosso delle abitazioni. Sul posto stanno operando cinque squadre di cui una del comando di Teramo, con il supporto di autobotti e mezzi 4X4. Inoltre stanno operando due elicotteri dedicati all’antincendio boschivo. Nell’incendio è stata coinvolta un’abitazione e altre case persone sono state evacuate a scopo precauzionale.

Non si registrano feriti.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++