Paura in centro ad Ascoli, fuga di gas a fianco dei cantieri per la Ricostruzione: scoppia l'incendio, furgone carbonizzato

ASCOLI - Paura per un incendio scoppiato poco fa nel centro di Ascoli. A fuoco un furgone in via delle Torri nei pressi di due cantieri post terremoto: Sant'Agostino e Palazzo Saladini Pilastri. Poco lontano si stanno eeguendo anche lavori sulle condutture: ad incendiarsi sarebbe stato il gas uscito dalle tubature, con le fiamme poi propagate al furgone.

Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco. Il furgone è stato praticamente distrutto dalle fiamme. Sul posto stanno operando 11 uomini con l’ausilio di cinque mezzi.