Incendio nell'azienda: tetto crollato e un'enorme nube di fumo

MARTINSICURO - Grosso incendio alla'zienda di materiali edilizi Tommolini, nel territorio di Martinsicuro ma praticamente sul confine della provincia di Ascoli Piceno.Le fiamme sono divamapate furiose nei capannoni per origini ancora da stabilire, in una delle strutture sarebbe crollato il tetto. Una grande e densa nube di fumo è visibile da chilometri di distanza. Sul posto squadre dei vigili del fuoco da Teramo, Ascoli e San Benedetto. I danni paiono ingenti, per fortuna non ci sarebbero persone coinvolte.