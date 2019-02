Incastrato dalle immagini delle telecamere ​il rapinatore della pizzeria in centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Ha scelto il rito del patteggiamento davanti al giudice per le udienze preliminari, Rita De Angelis, il giovane ascolano, D. P., assistito dall’avvocato Emiliano Carnevali, che nell’aprile 2017, in concorso con altri due complici, si rese protagonista, per l’accusa, di una rapina aggravata alla paninoteca-pizzeria Bagaria, ubicata in pieno centro cittadino. Al termine del dibattimento D. P. è stato condannato ad una pena di due anni ed otto mesi. Come prima cosa furono visionate le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza dislocate lungo le vie della zona. Individuato il numero di targa dell’auto gli investigatori risalirono al proprietario ed ai suoi complici.