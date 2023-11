Da oltre 40 anni si occupa di turismo in Riviera, quando ha iniziato a lavorare nel settore era poco più che un’adolescente. «Erano i primi anni Ottanta e avevo da poco conosciuto il mio ragazzo, oggi mio marito (Marco Calvaresi esperto operatore del turismo ndr) - ricorda Antonia Fanesi presidente regionale di Confesercenti Turismo -. Lo aiutavo nella gestione del bar dello chalet “Il Pescatore”, tra i primi stabilimenti balneari di San Benedetto. All’epoca la città era invasa da turisti da maggio a settembre, molti dei quali stranieri, soprattutto tedeschi. Con alcuni abbiamo stretto amicizie che durano ancora oggi. Dalla mattina fino a sera si lavorava tantissimo: passavo da preparare i cappuccini a servire le birre. Sicuramente è stato fondamentale nel mio percorso lavorativo confrontarmi con delle realtà spesso molto diverse tra loro e che poi mi hanno dato l’opportunità di crescere, oltre che professionalmente anche umanamente».

Antonia, ultima di quattro figli, ha trascorso la sua infanzia e adolescenza in compagnia dei suoi cugini, ed è grazie a loro che si appassiona ai motorini.



Il Garelli



«Ricordo la felicità quando mio fratello più grande mi regalò il suo Garelli bianco, che ormai non utilizzava più. Una volta rimasi senza benzina, mi trovavo a Grottammare e dovevo rientrare in tempo a casa. Sudai le sette camice per trovare un rifornimento, non ce n’erano ancora molti». E poi c’erano i pomeriggi trascorsi in parrocchia, alla Madonna della Marina. «A quel tempo c’era don Gabriele, grazie a lui mi sono avvicinata alla religione: non amava fare lunghi discorsi, ma semplicemente ci dava insegnamenti di vita quotidiana, aiutandoci nel nostro percorso di crescita. Il fatto che noi trascorrevamo ore ed ore giocando in parrocchia, dal biliardino alla campana fino alla pallacanestro, faceva stare tranquilli i nostri genitori, così non stavamo in mezzo alla strada. Poi crescendo, con il mio gruppo di amici e amiche abbiamo iniziato ad incontrarci al centro per poi fare lunghe passeggiate al corso, a quel tempo non si frequentavano molto i locali. Ed è durante una di queste passeggiate che a 16 anni ho conosciuto Marco, lui era con il suo gruppo di amici. Abbiamo iniziato a frequentarci, entrambi appassionati di motorini, lui all’epoca aveva una Vespa, e da quel giorno non ci siamo più lasciati».



L’educazione



La presidente regionale Confesercenti Turismo ha ricevuto un’educazione cattolica «ogni anno, per deferenza, con tutta la famiglia andavamo a Loreto, momenti meravigliosi che non dimenticherò. La mia era una famiglia sambenedettese tradizionale, mia madre Antonietta era casalinga e si occupava di me e i miei fratelli, molto rigida nell’educazione, mentre mio padre Nicola era spesso fuori per lavoro, era armatore di un peschereccio di nome “Santa Rita seconda”. Ma sicuramente ho trascorso un’infanzia semplice e felice». E poi c’erano le estati spensierate, «lunghe giornate passate al mare con i miei amici di sempre e i tanti che conoscevamo durante la stagione. Allora c’era molta empatia con chi veniva in vacanza a San Benedetto; amavano conoscere la nostra città ed erano entusiasti della cultura marinara, aspetto che ho amato sin da subito non sapendo che sarebbe poi diventato il mio lavoro».



La famiglia



Antonia è diventata mamma a 23 anni: «Dalla cucina al bar, dalla sala all’hotel, sia in estate che in inverno, con o senza pancione, non ho mai smesso di lavorare nella mia struttura. Qui c’è tutta la mia vita. Mi piace stare tra la gente. Fin da ragazzina ho capito che il turismo sarebbe stata la mia vocazione e la mia passione, oltre naturalmente a quella di madre crescendo nel frattempo tre figli. Poi una volta cresciuti e dunque diventati indipendenti ho iniziato a ricoprire alcuni ruoli di rappresentanza sindacale che prima non avevo mai accettato per motivi di tempo. Nel 2017 sono entrata in Confesercenti dove ho trovato splendidi colleghi con tanta voglia di collaborare grazie anche all’impegno della direttrice Elena Capriotti. Non è stato facile conciliare tutto ma, con impegno e fatica si può raggiungere qualsiasi risultato».