Ascoli, in rianimazione anche il primo contagiato di Coronavirus

ASCOLI - Purtroppo si è aggravato anche il primo contagiato di Coronavirus, l'imprenditore di 63 anni di una frazione alle porte di Ascoli che era stato in settimana bianca a Bormio. E' stato trasportato in terapia intensiva nel reparto di rianimazione dell'ospedale Madonna del Soccorso in condizioni critiche. Intanto spuntano altri casi sospetti nella Vallata del Tronto, i tamponi sono in corso di esame da parte degli operatori del laboratorio di analisi. E i casi sospetti intanto salgono a sette nella provincia di Ascoli

