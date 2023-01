ASCOLI - L’Arengo pigia sull’acceleratore per lo sblocco del nuovo palazzetto dello sport in via De Dominicis, finanziato con 900mila euro attraverso gli specifici fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ed ecco, dunque, l’affidamento dell’incarico per progettare la nuova struttura nell’area denominata Cittadella dello sport che andrà ad accogliere, secondo gli indirizzi del sindaco Fioravanti in condivisione con l’assessore allo sport Stallone, discipline come la ginnastica artistica, il basket e il volley. E che includerà anche una tribuna in grado di accogliere fino a 400 spettatori.



Tutto ciò mentre, nel frattempo, la giunta comunale ha già approvato il progetto definitivo per andare a riqualificare un altro importante impianto sportivo cittadino quale il Campo Scuola per l’atletica leggera, con una dotazione finanziaria – sempre targata Pnrr – di 600mila euro. Si corre, dunque, in tutti i sensi, per velocizzare al massimo le procedure, coordinate dall’assessore Cardinelli, e arrivare ad avviare prima possibile i due cantieri, nel rispetto dei cronoprogrammi previsti proprio dalle procedure per l’utilizzo dei finanziamenti disponibili.

L'assessore Stallone



L’Arengo procede a testa bassa, dunque, verso la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport nella zona di via De Dominicis, così come ipotizzato dal sindaco e dall’assessore Stallone sulla base delle esigenze del mondo dello sport in città, e in questa fase ha affidato l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva della nuova struttura.



Una struttura che, come detto, sarà realizzata all’interno della Cittadella dello sport in via De Dominicis e che sarà di fatto molto più ampia rispetto alle altre già presenti in cittò, con una larghezza di 32 metri, una lunghezza di 48 metri e un’altezza di 8 metri. Su un lato del palazzetto verrà realizzata una tribuna per circa 400 posti con relativi servizi per il pubblico. Il corpo servizi, inoltre, sarà composto da spogliatoi, locali per servizi igienici, uffici e magazzini. Il nuovo impianto andrà, quindi, ad integrare gli altri già presenti in via De Dominicis, nel quartiere di Porta Maggiore, tra quelli per atletica, tiro con l’arco, karate, judo, lotta, pugilato, ginnastica artistica, arrampicata, crossfit e nuoto. Una volta conclusa e riconsegnata la progettazione, si procederà con l’approvazione della stessa per poi spianare la strada alla gara di appalto dei lavori.

L'intervento



L’intervento prevede la demolizione di due edifici esistenti ma danneggiati dal sisma e inagibili per poi realizzare la nuova struttura al loro posto. Struttura che, in caso di necessità, potrebbe essere temporaneamente utilizzata anche per altre funzioni (come avvenuto ad esempio in passato col palazzetto di Monticelli per le vaccinazioni Covid).



Si trova temporalmente un passo avanti, invece, il discorso relativo alla realizzazione dell’intervento di riqualificazione all’interno del Campo Scuola per l’atletica leggera. Intervento anch’esso finanziato col Pnrr, ma con 600mila euro. In questo caso, il progetto definitivo appena approvato consiste nel rifacimento del manto della pista di circa 400 metri di lunghezza e 5 di larghezza, con 6 corsie. Inoltre, si procederà con la sistemazione delle pedane, area verde interna alla pista e l’ampliamento della copertura del pistino outdoor per altri 60 metri.